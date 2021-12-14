Российские наемники нарушили режим прекращения огня возле Новолуганска, Новотошковского и Авдеевки – штаб ООС

Российские наемники с начала вторника трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали, сообщают в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Вблизи Новолуганска враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сообщении в Facebook.

Также в направлении Новотошковского враг произвел обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. В районе Авдеевки противник вел огонь из минометов калибра 120 мм.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - говорится в сообщении.