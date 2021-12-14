В Украине появится е-удостоверение ветерана

Верховная Рада приняла закон, который предусматривает усовершенствование Единого государственного реестра ветеранов войны и введение в Украине электронного удостоверения ветерана.

Принятие соответствующего законопроекта №5694 во втором чтении и в целом поддержали 310 народных депутатов на пленарном заседании во вторник.

Документ предлагает закрепить на законодательном уровне возможность использовать отображение в электронной форме информации, содержащейся в удостоверении, в частности, ветерана войны и пострадавшего участника Революции Достоинства, а также наладить автоматизированный информационный обмен между Единым государственным реестром ветеранов войны и системами, реестрами и банками данных госорганов или органов местного самоуправления.

Согласно закону, электронное удостоверение ветерана, или е-удостоверение ветерана, будет содержать уникальный электронный идентификатор (QR-код, штрих-код, цифровой код), который обеспечивает переход по ссылке на соответствующую запись в Едином госреестре ветеранов войны. Е-удостоверение ветерана формируется средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности, через его мобильное приложение.

Закон предусматривает, что порядок формирования е-удостоверения ветерана и его проверки органами госвласти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами будет определять Кабинет министров Украины.

Соответствующие изменения внесены в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".