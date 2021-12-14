Посол Корнийчук проинформировал спикера Кнессета об обострении ситуации с безопасностью в Украине

Межпарламентское сотрудничество между Украиной и Израилем, а также ситуация с безопасностью на востоке Украины, в частности, на украино-российской границе стали предметом встречи посла Украины Евгения Корнийчука со Спикером Кнессета Израиля Мики Леви. Об этом сообщается на странице Посольства Украины в Израиле в соцсети Facebook .

«Стороны обсудили межпарламентское сотрудничество между Украиной и Израилем, отмечая его активную динамику. Посол передал приглашение Мики Леви посетить Украину с визитом, а также осуществить обмен визитами парламентских групп дружбы», - говорится в сообщении.

Посольство отмечает, что среди прочего, были обсуждены вопросы межгосударственного соглашения о социальном обеспечении.

«Также Посол проинформировал собеседника об обострении ситуации у украинско-российской границы и потенциальных угрозах безопасности», - подчёркивается в сообщении.