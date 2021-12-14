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15:14 14.12.2021

Обвинение против двух граждан Турции, у которых изъяли героина более чем на 1 млрд грн, направлено в суд – Офис генпрокурора

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Обвинение против двух граждан Турции, у которых изъяли героина более чем на 1 млрд грн, направлено в суд – Офис генпрокурора

В суд направлен обвинительный акт в отношении двух граждан Турции, задержанных летом в Киеве с крупной партией героина, сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины во вторник.

"Иностранцы организовали масштабную схему перевозки героина из Ирана через территорию Грузии в Украину для дальнейшего сбыта на территории государства и контрабанды в Европейский Союз. Для беспрепятственного пересечения границ они маскировали наркотики в специально оборудованный пустотелый кирпич. В результате спланированной международной спецоперации стражи порядка задержали их в июле 2021 года в Киеве", - говорится в сообщении.

Масса изъятой у иностранцев смеси, содержащей героин, составила 368 кг. Согласно выводам эксперта, масса героина в смеси составляла 192 кг, который по ценам "черного рынка" стоит более 1 млрд грн.

Злоумышленникам инкриминирована контрабанда и незаконное приобретение, хранение, перевозка, пересылка и сбыт наркотических средств (ч.3 ст.305, ч.3 ст.307 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось Главным управлением Национальной полиции в Автономной Республике Крым и г.Севастополе.

Теги: #прокуратура #суд #турки #наркотики
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