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14:51 14.12.2021

Во Франции задержали бывшего сотрудника администрации Макрона в рамках дела о контракте с российским бизнесменом - СМИ

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Во Франции задержали бывшего сотрудника администрации Макрона в рамках дела о контракте с российским бизнесменом - СМИ

Бывший сотрудник администрации французского президента Александра Беналла во вторник помещен под стражу в рамках расследования дела о контракте с российским бизнесменом, пишет газета "Паризьен" со ссылкой на источники.

По ее данным, речь идет о расследовании Национальной финансовой прокуратуры Франции, касающегося предполагаемых случаев коррупции и уклонения от уплаты налогов.

Согласно информации издания "Пуан", расследование касается контракта на охранные услуги, который был заключен помощником Беналлы, Венсаном Кразом, с российским предпринимателем Искандером Махмудовым. О существовании такого контракта ранее сообщил портал Mediapart.

"Пуан" указывает, что следователи хотят установить, использовал ли Александр Беналла служебное положение во время работы в Елисейском дворце для заключения этого договора. В качестве субподрядчика тогда была выбрана компания Velours, где ранее работал Беналла.

Беналла являлся фигурантом еще одного дела во Франции, связанного с событиями в ходе акции протеста в мае 2018 года. На видео, которое было опубликовано лишь через несколько недель после этой акции протеста, видно, как Беналла в одежде с полицейскими нашивками несколько раз ударил протестующих во время полицейской операции по сдерживанию массовых беспорядков. Сам он сказал, что просто хотел помочь полиции и не делал ничего противозаконного.

Осенью 2021 года его приговорили к трем годам заключения, два из них - условно, а год он проведет под домашним арестом.

Теги: #расследование #рф #франция #контакты #арест
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