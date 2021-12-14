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14:49 14.12.2021

СБУ ликвидировала самую большую в Украине сеть по изготовлению поддельных Covid-сертификатов: недостоверные данные вносились в eHealth и "Дию"

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СБУ ликвидировала самую большую в Украине сеть по изготовлению поддельных Covid-сертификатов: недостоверные данные вносились в eHealth и "Дию"

В Киеве разоблачили схему незаконного получения международных свидетельств о вакцинации от Covid-19, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

"За деньги дельцы предлагали оформить соответствующие медицинские документы без фактического проведения прививки. По предварительным данным, "прибыль" злоумышленников составила более 5 млн грн ежемесячно. Сейчас это самая большая по количеству изготовленных Covid-фальшивок сеть в Украине", - указывается в сообщении.

Следствие установило, что противоправную деятельность организовали два жителя столицы. Для реализации схемы они привлекли нескольких руководителей медучреждений и 6 семейных врачей из разных регионов страны. За вознаграждение они вносили данные "клиентов" в электронную систему eHealth для дальнейшей загрузки в Единый портал государственных услуг "Дия".

Для передачи "списков" для оформления фиктивных документов организаторы сделки привлекали посредников. Кроме того, через них поддерживали связь и передавали деньги.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, злоумышленники ежемесячно загружали в электронную систему eHealth около 2000 тысяч недостоверных записей о прохождении гражданами вакцинации. Указанные "услуги" стоили от 3000 до 4500 грн.

На данный момент решается вопрос по сообщению организаторам схемы о подозрении в совершении преступления об и избрании судом меры пресечения.

В рамках уголовного производства идет досудебное расследование для установления всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к ней.

Теги: #схема #сбу #коронавирус #сертификаты
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