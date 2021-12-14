События

14:12 14.12.2021

Огни на главной ёлке Киева зажгутся 18 декабря

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Огни на главной ёлке Киева зажгутся 18 декабря

Ёлку на Софиевской площади в Киеве зажгут накануне Дня святого Николая, 18 декабря, сообщает департамент культуры Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Нынешняя тема главной праздничной локации будет посвящена Рождественской ночи, когда родился Иисус Христос, рождественское действо будет воспроизведено по кругу в виде вертепа. Вокруг елки можно будет увидеть фигуры Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников. Планируется, что этот вертеп будет самым большим в Европе. Новогоднее дерево будут украшать более 20 000 игрушек – красного и золотого цвета, а над елкой будет сиять гирлянда в виде большого купола", - указывается в сообщении.

Кроме того, вокруг памятника Богдану Хмельницкому обустроят каток.

До этого, 17 декабря, начнет работу праздничная локация в парке Шевченко, а возле Арки дружбы народов начнется фестиваль "Snigfest", который продлится до 20 декабря.

Праздничные локации также откроются на Владимирском проезде, на Контрактовой площади и на смотровой площадке возле Арки дружбы народов.

Теги: #елка #киев #кгга
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