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13:49 14.12.2021

Белорусские оппозиционеры по "делу Тихановского" приговорены к длительному заключению - правозащитники

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Белорусские оппозиционеры по "делу Тихановского" приговорены к длительному заключению - правозащитники

От 14 до 16 лет лишения свободы получили пятеро белорусских оппозиционеров, осуждённых по "делу Тихановского", говорится в телеграм-канале незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" во вторник.

Согласно информации правозащитного центра, Дмитрия Попова и Артёма Сакова приговорили к 16 годам, Игоря Лосика и Владимира Цыгановича - к 15 годам, Николая Статкевича - к 14 годам лишения свободы.

5 мая 2021 года генеральная прокуратура направила в Верховный суд Беларуси уголовное дело по обвинению оппозиционеров Тихановского, Статкевича, и других лиц, проходящих по одному делу.

"Согласно материалам дела Тихановский, Статкевич, а также привлеченные ими Артём Саков, Дмитрий Попов, Игорь Лосик, Владимир Цыганович и другие граждане с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов президента Республики Беларусь в 2020 году", - говорилось в сообщении на сайте генпрокуратуры.

Тихановского, Сакова, Попова (модератора соцсетей "Страны для жизни", гражданина России) обвиняли по ч.1 ст.293, ч.3 ст.130, ч.2 ст.191, ч.1 ст.342 УК (организация массовых беспорядков; распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов; угрозы в адрес главы Центризбиркома; организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с применением насилия в отношении представителей власти).

Статкевичу предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков по ч.1 ст.293 УК.

Действия обвиняемых Лосика и Цыгановича квалифицированы по двум статьям (ч.1 ст.293 и ч.3 ст.130) - разжигание социальной вражды и розни в отношении представителей власти и правоохранительных органов, совершенные группой лиц; организация массовых беспорядков, сопровождавшихся погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти.

Суд над Тихановским, Статкевичем и другими фигурантами дела начался в Гомеле 24 июня. Процесс проходил в закрытом режиме на территории гомельского СИЗО №3.

Теги: #оппозиция #тихановский #суд #беларусь
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