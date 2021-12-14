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12:26 14.12.2021

Кулеба: Украина и Германия могут на переговорах решить вопрос блокировки покупки оружия

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Кулеба: Украина и Германия могут на переговорах решить вопрос блокировки покупки оружия

Украина и Германия могут решить проблему блокирования Берлином покупки Украиной оружия по линии НАТО в рамках переговоров, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"У нас действительно идут определенные дискуссии с некоторыми членами Альянса относительно того, как эта вся система будет функционировать. Но я убежден, что мы должны говорить об этом с ними сейчас на двустороннем уровне, как дипломаты. Потому что я не считаю, что это нерешаемая задача: мы вполне можем решить ее на переговорах", - сказал Кулеба журналистам в Киеве во вторник.

"Вчера мы с госпожой Анналеной Бербок обсуждали этот вопрос и сошлись на мысли, что дипломатических переговоров будет достаточно для того, чтобы искать решение для любых ситуаций", - добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica отметил, что Германия помешала поставкам по линии НАТО противодронных ружей и противоснайперских систем в Украину. "Неужели мы на восьмом году войны не имеем на них права? Очевидно, что имеем. Любое демократическое государство, которое защищается от агрессии, должно иметь право на приобретение подобных оборонных инструментов. Но в некоторых столицах по-прежнему побеждает страх", - сказал он.

Теги: #кулеба #оружие #германия #мид
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