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11:26 14.12.2021

Зеленский: со стороны РФ странно требовать гарантий нерасширения НАТО, когда она сама нарушила столько обещаний

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Зеленский: со стороны РФ странно требовать гарантий нерасширения НАТО, когда она сама нарушила столько обещаний

Российская сторона не может требовать от Украины никаких гарантий после нарушения собственных обещаний, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica, текст которого размешен на сайте главы государства.

Комментируя требования президента РФ Владимира Путина о предоставлении письменных гарантий невступления Украины в НАТО, Зеленский напомнил, что ранее Украина уже получала от РФ гарантии безопасности.

"Наше государство отдало свою часть советского ядерного арсенала – третью по мощности в мире, а в ответ получило, в том числе и от России, заверение уважать наши границы и нашу безопасность. Все это было выброшено на помойку. Поэтому удивительно слышать от российской стороны просьбы о любых гарантиях, когда столько обещаний уже нарушила сама российская сторона", - подчеркнул президент Украины.

Теги: #зеленский #агрессия_рф #нато
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