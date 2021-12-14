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11:21 14.12.2021

Полиция ищет взрывчатку в двух школах Харькова после сообщения о минировании

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Полиция ищет взрывчатку в двух школах Харькова после сообщения о минировании

Полиция проверяет информацию о минировании школ в Новобаварском и Шевченковском районе Харькова.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, сообщение о том, что в двух школах заложена взрывчатка, поступило 14 декабря, около 8:30.

"Информация зарегистрирована в Едином учете территориальных подразделений полиции, идет проверка. По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления полиции", - говорится в сообщении.

Как сообщается в сводке Харьковской облгосадминистрации, накануне, 13 декабря, также поступала информация о минировании ряда объектов. В 14:00 поступило сообщение о заложенной взрывчатке в здании Харьковского апелляционного суда, а в 20:30 на электронную почту полиции поступило сообщение о минировании торговых и развлекательных центров (ТРЦ "Дафи", "Планета"; ТЦ "Метро", "Компас", "Космос", "Призма", "Павловский", универмага "Харьков", ресторана "Панорама"). Все эти сообщения оказались ложными.

Теги: #минирование #полиция #харьков
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