В Украине за сутки выявили 7 283 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровело 27 130 человек, 387 умерло

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 7 283 новых случая заболевания COVID-19, выздоровело 27 130 человек, 387 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 13 декабря в Украине зафиксировано 7 283 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 566, медработников – 134); 129 742 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 42 956 человек, полностью иммунизированы – 86 786 человек. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 123 человек; летальных исходов – 387; выздоровело – 27 130 человек", - сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 13 декабря за сутки выявили 4 073 новых случая заболевания СOVID-19, 12 декабря сообщалось о 5 275 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19, 11 декабря за сутки выявили 10 133 новых случаев заболевания СOVID-19, 10 декабря за сутки выявили 11 327 новых случаев заболевания СOVID-19, 9 декабря выявили 12 376 новых случаев заболевания СOVID-19, 8 декабря за сутки выявили 9 371 новый случай заболевания СOVID-19, 7 декабря за сутки выявили 8 655 новых случаев заболевания СOVID-19, 6 декабря зафиксировано 14 200 новых случаев болезни, 5 декабря за сутки выявили 6 622 новых случая заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 570 448 человек; выздоровело – 3 233 009 человек; летальных исходов – 91 602.

С начала вакцинальной кампании привит 14 174 401 человек, из них получили первую дозу – 14 174 399 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 544 437 человек. В общей сложности проведено 26 718 836 прививок.