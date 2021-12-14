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08:08 14.12.2021

Вследствие непогоды во вторник обесточен 241 населенный пункт в четырех областях Украины

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Вследствие непогоды во вторник обесточен 241 населенный пункт в четырех областях Украины

Из-за сильного ветра на утро вторника обесточен 241 населенный пункт в четырех областях Украины, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во вторник утром.

"По состоянию на 7:00 14 декабря в результате усложнения погодных условий (дождь, мокрый снег), из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП, обесточен 241 населенный пункт в 4 областях (Львовская – 173, Ивано-Франковская – 42, Ровенская – 15 и Сумская – 11)", - сообщили в ГСЧС.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Теги: #непогода #украина #обесточивание
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