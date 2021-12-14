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07:48 14.12.2021

США готовы дипломатическими средствами не допустить конфликта с Китаем

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США готовы дипломатическими средствами не допустить конфликта с Китаем

Соединенные Штаты полны решимости реализовать договоренности, достигнутые президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином о предотвращении конфликта между двумя странами, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Джакарте в ходе визита в Индонезию.

"Президент Байден сказал председателю Си, что мы разделяем глубокую ответственность за то, чтобы конкуренция между нашими странами не переросла в конфликт. Дипломатия по-прежнему будет нашим инструментом первой помощи в выполнении этой обязанности - обеспечения того, чтобы потенциал конфликта в регионе был сведен к минимуму", - сказал Блинкен.

В то же время, по словам американского госсекретаря, США работают с союзниками и партнерами, "чтобы регион оставался открытым и доступным для всех".

"Мы полны решимости обеспечить свободу в Южно-Китайском море, и мы неизменно заинтересованы в мире и стабильности в Тайваньском проливе", - подчеркнул он.

В качестве примера он привел трехстороннее партнерство с Австралией и Соединенным Королевством (AUKUS).

"Оно является ярким примером; оно будет продвигать наши стратегические интересы, поддерживать международный порядок, основанный на правилах, и способствовать миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", - заявил Блинкен.

Теги: #сша #китай #конфликт #отношения
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