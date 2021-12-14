За сутки российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали

Российские наемники на Донбассе за минувшие сутки дважды нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщают в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 13 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет", - говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук во вторник.

В направлении Попасной наемники вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Катериновки на Луганщине враг произвел обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"По состоянию на 7 часов утра, 14 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - подытожили в штабе.