На Харьковщине полиция задержала водителя, который сбил насмерть пешеходку и скрылся с места ДТП

Полиция установила личность и задержала водителя, который сбил женщину на ул.Сватовская в Купянске (Харьковская обл.) и скрылся с места происшествия.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, тело 43-местной жительницы с повреждениями, характерными для ДТП, было обнаружено 13 декабря около 6:30. "Оперативники уголовного розыска в течение дня установили личность водителя, находившегося за рулем в момент аварии. Им оказался 33-летний житель Купянщины", - говорится в сообщении.

После ДТП мужчина поехал к родственнице, которая живет в 30 км от Купянска, чтобы спрятать автомобиль. По результатам медицинского освидетельствования водитель был трезв. Сейчас он задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.