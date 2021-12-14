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03:40 14.12.2021

Эпидситуация в Великобритании может значительно осложниться из-за штамма "омикрон"

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Эпидситуация в Великобритании может значительно осложниться из-за штамма "омикрон"

Количество выявляемых за сутки в Великобритании случаев COVID-19 в ближайшее время может достичь 200 тыс. в связи с распространением штамма "омикрон", сообщила в понедельник газета The Independent со ссылкой на данные Агентства безопасности здоровья Соединенного Королевства.

"Очень важно, чтобы мы помнили, что число госпитализаций и смертей увеличивается спустя две недели после инфицирования, поэтому мы можем ожидать, что эти цифры резко возрастут в ближайшие дни и недели", - цитирует The Independent слова министра здравоохранения Великобритании Саджида Джавида.

Он добавил, что сейчас заболевания "омикроном" составляют более 20% случаев в Великобритании, и, ожидается, что в ближайшее время он станет превалирующим в Лондоне.

Четыре главных медицинских специалиста Великобритании объявили о повышении уровня эпидемиологической опасности до максимального, а Национальная служба здравоохранения (NHS) Великобритании недавно объявила, что вернется к своему наивысшему уровню готовности к чрезвычайным ситуациям, отмечает The Independent.

На данный момент в Великобритании зафиксирован один случай смерти от варианта "омикрон".

Власти призывают население делать бустерную вакцинацию. В воскресенье была поставлена новая цель для взрослых - вакцинироваться до конца месяца.

Теги: #великобритания #ситуация #штамм #коронавирус
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