На Луганщине в ДТП погиб пенсионер

В с.Шульгинка Старобельского района (Луганская обл.) произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщила пресс-служба полиции Луганской области.

"Полицейскими предварительно установлено, что 29-летний водитель автомобиля "Газ-33021" по ул. Театральная, не убедившись в безопасности маневра, начал движение автомобиля задним ходом и совершил наезд на 84-летнего пешехода, который в это время переходил дорогу. В результате полученных телесных повреждений пешеход погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проверки на состояние алкогольного опьянения водитель был трезв.

Правоохранители изъяли транспортное средство для дополнительного осмотра.

По данному факту внесены сведения в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Продолжаются следственные действия.