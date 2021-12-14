Кипр с 15 декабря вводит обязательную сдачу экспресс-тестов на Covid-19 для туристов

Кипр вводит обязательную сдачу экспресс-тестов на Covid-19 для туристов, сообщила пресс-служба Консульского отдела посольства Украины в Республике Кипр.

"С 15 декабря 2021 пассажиры, прибывающие в Республику Кипр, обязаны сдать экспресс-тест через 72 часа после прибытия. Тесты будут бесплатными при наличии посадочного талона и документа, удостоверяющего личность. Лица, привитые бустерной дозой, проходить тестирование не обязаны", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что с 15 декабря вводится обязательный карантин в государственных карантинных центрах для всех лиц, у которых подтвержден штамм "Омикрон" или любой другой будущий вид его мутации. Лица, контактировавшие с такими больными, должны находиться на самоизоляции независимо от наличия у них всех необходимых доз вакцинации.

Кроме того, с 15 декабря по 31 января 2022 года доступ к общественным мероприятиям, таким как празднование юбилеев, крестин и заведений питания в отелях, разрешается только для привитых как минимум первой дозой, при условии, что у них есть отрицательный результат экспресс-теста или ПЦР-теста.

Также отменяются рождественские мероприятия (если они проводятся без соблюдения протоколов), организуемые частными компаниями, организациями и ассоциациями в помещениях и под открытым небом.