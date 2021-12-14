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00:33 14.12.2021

Украина ожидает прибытие 6 кораблей с углем до конца 2021 года

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Украина ожидает прибытие 6 кораблей с углем до конца 2021 года

Украина ожидает прибытие в страну шести кораблей с углем до конца 2021 года, позже ожидается прибытие 6-10 кораблей ежемесячно, заявил заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма.

"Чтобы обновлять эти склады, мы будем импортировать ежемесячно от 6 до 10 кораблей. На сегодняшний день 2 корабля разгружают, еще около 6 кораблей мы ожидаем до конца декабря. До конца этого года на складах будет, по меньшей мере, 800 тонн угля", - сказал Шурма в эфире программы "Свобода слова на ICTV".

По его словам, 450 тысяч тонн угля хранятся на складах тепловых электростанций и еще 150 тысяч тонн - в портах.

"Это обусловлено двумя причинами. Первая – это мировой кризис, возникший полгода назад, когда был глобальный дефицит угля по всему миру. Вторая – это агрессивное поведение России, которое заблокировало поставки железнодорожным путем из стран, из которых мы могли импортировать. Казахстан мог поставлять. до 500 тысяч тонн в месяц", - объяснил Шурма.

Шурма отметил, что добытого в Украине объема угля сейчас достаточно для того, чтобы обеспечивать работу энергосистемы, учитывая атомную энергетику, гидроэнергетику и зеленую энергетику.

Теги: #ожидание #корабли #украина #уголь
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