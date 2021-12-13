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23:58 13.12.2021

"Дия" тестирует услугу выдачи 1 тыс. грн для полностью вакцинированных граждан

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"Дия" тестирует услугу выдачи 1 тыс. грн для полностью вакцинированных граждан

"Дия" тестирует услугу выдачи 1 тыс. грн для полностью вакцинированных граждан, в связи с чем могут возникать массовые сбои в системе, пояснил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем телеграм-канале.

"Мы тестируем самую масштабную онлайн-услугу за всю историю Украины - возможность получить 1 тыс. грн в рамках проекта єПідтримка", - написал Федоров.

По его словам, потенциально более 8 млн клиентов получат услугу за больше, чем одну неделю.

Он напомнил, что старт выдачи 1 тыс. грн начнется с 19 декабря, но уже с 13 декабря постепенно система входит в бета-режим. "Бывает нестабильность работы, прошу заранее прощения. И эта неделя будет не простой", - подчеркнул он.

"Сейчас все работает стабильно. Сертификаты генерируются, услуги предоставляются. Напомню, что в аэропортах и центрах массовой вакцинации работаю наши команды поддержки, более 1 тыс. команд по стране", - сообщил министр.

Вместе с тем, Федоров добавил, что после стабилизации одной масштабной услуги с генерацией сертификатов "Дия" перейдет в ещё более массовую. "Непрерывно. Но мы все дожимаем до результата", - написал он.

Теги: #сбой #украина #федоров #дия
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