"Дия" тестирует услугу выдачи 1 тыс. грн для полностью вакцинированных граждан
"Дия" тестирует услугу выдачи 1 тыс. грн для полностью вакцинированных граждан, в связи с чем могут возникать массовые сбои в системе, пояснил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем телеграм-канале.
"Мы тестируем самую масштабную онлайн-услугу за всю историю Украины - возможность получить 1 тыс. грн в рамках проекта єПідтримка", - написал Федоров.
По его словам, потенциально более 8 млн клиентов получат услугу за больше, чем одну неделю.
Он напомнил, что старт выдачи 1 тыс. грн начнется с 19 декабря, но уже с 13 декабря постепенно система входит в бета-режим. "Бывает нестабильность работы, прошу заранее прощения. И эта неделя будет не простой", - подчеркнул он.
"Сейчас все работает стабильно. Сертификаты генерируются, услуги предоставляются. Напомню, что в аэропортах и центрах массовой вакцинации работаю наши команды поддержки, более 1 тыс. команд по стране", - сообщил министр.
Вместе с тем, Федоров добавил, что после стабилизации одной масштабной услуги с генерацией сертификатов "Дия" перейдет в ещё более массовую. "Непрерывно. Но мы все дожимаем до результата", - написал он.