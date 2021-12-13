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23:31 13.12.2021

Пентагон находится в постоянном контакте с Киевом по вопросам о необходимой помощи

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Пентагон находится в постоянном контакте с Киевом по вопросам о необходимой помощи

Вашингтон постоянно обсуждает с Киевом пути оказания помощи, сообщил на брифинге в понедельник представитель Пентагона Джон Кирби.

"Мы ведем постоянный диалог с украинскими партнерами о том, что им нужно, какую помощь мы им можем оказать", - сказал он, отметив, что недавно были завершены поставки на сумму в $60 млн.

По словам Кирби, эти поставки включали стрелковое оружие и боеприпасы, патрульные катера, а также ракеты Javelin.

Теги: #содействие #сша #украина #пентагон
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