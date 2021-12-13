В Пентагоне считают, что США ясно объяснили РФ причины своего беспокойства в связи с ситуацией вокруг Украины

Президент США Джо Байден в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным четко объяснил, что именно является предметом для беспокойства у Вашингтона в ситуации, складывающейся между Россией и Украиной, заявил в понедельник представитель Пентагона Джон Кирби.

"Я думаю, что президент был очень, очень ясен с Путиным по поводу того, какие поводы для беспокойства у нас были, и какие последствия будут в результате еще одного вторжения (в Украину - ИФ)", - сказал он на брифинге на вопрос о наличии "концептуальных разногласий" между Вашингтоном и Москвой по поводу Украины.

В то же время он отказался строить предположения, о каких разногласиях может идти речь, и сослался на ранее сделанные администрацией США заявления по поводу разговора Байдена и Путина.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ американской администрации признавать обозначенные президентом РФ "красные линии" является концептуальным разногласием в американо-российских отношениях.

В начале декабря Байден, отвечая на вопросы журналистов об обозначенных Путиным "красных линиях", сказал, что "не приемлет ничьих красных линий".

До этого российский президент на форуме "Россия зовет" сказал, что "красными линиями" для России станут якобы размещение в Украине иностранного оружия и угрозы безопасности РФ.