Причиной взрыва газа во Львове могла послужить неисправная газовая колонка

Предварительной причиной взрыва газа в квартире во Львове могла послужить неисправная газовая колонка, сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук" первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

"В одной из квартир в доме на Замарстыновской,28 произошел взрыв газа. Предварительная причина – неисправная газовая колонка", - написал Москаленко.

По его данным, на месте работают службы ГСЧС и сотрудники коммунальных служб.

После завершения работ дом осмотрят проектанты, будут определены первоочередные работы.

"При необходимости будет предоставлено другое жилье", - написал Москаленко.

Как сообщалось, вследствие взрыва газа в квартире на втором этаже жилого дома по улице Замарстыновской во Львове с ожогами госпитализировали 3 людей. Еще троих жильцов из соседних квартир вывели из дома.

Взрыв вызвал пожар в квартире, который был ликвидирован в 18:21. Для ликвидации пожара привлекали 24 пожарных и 5 единиц спецтехники.