Николаевский суд признал виновным за угрозы потерпевшим криминального авторитета из списка СНБО
Николаевский суд признал виновным гражданина РФ угрозах потерпевшим за ранее предоставленные ими показания по делу, где он обвиняемый, сообщил Офис генерального прокурора Украины.
"Прокуратура доказала, что осужденный – криминальный авторитет "Апти" угрожал потерпевшим за предоставленные ими показания по делу, где он обвиняемый", - говорится в сообщении.
Согласно информации Офиса генпрокурора, суд назначил наказание в виде 6 месяцев ареста россиянину, который длительно проживал на территории Украины на праве вида на постоянное проживание.
Отмечается, что осужденный числится в перечне лиц, в отношении которых применены ограничительные меры в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", введенного в действие указом президента Украины от 21 мая 2021 г. года.
Как сообщалось, 14 мая по итогам очередного заседания СНБО сообщило о введении персональных санкций против 557 "воров в законе" и 111 иностранцев, которые являются криминальными авторитетами, а также о предстоящем аудите земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице и установлению по поручению президента Украины полного перечня проживающих там лиц.