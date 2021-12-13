Рада может завершить работу во вторник около 19:00

Верховная Рада может продлить пленарное заседание во вторник, 14 декабря, до исчерпания вопросов повестки дня и завершить работу около 19:00, считает глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Решили не делать внеочередного заседания, а проголосовать в первой половине дня за то, чтобы продлить работу Верховной Рады до исчерпания вопросов повестки дня. Ориентируемся по времени, что где-то будем работать до 19:00", - сказал Арахамия на брифинге в понедельник вечером.