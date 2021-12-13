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20:58 13.12.2021

Глава Европарламента не видит оснований надеяться на скорое улучшение отношений ЕС с РФ

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Глава Европарламента не видит оснований надеяться на скорое улучшение отношений ЕС с РФ

Глава Европарламента (ЕП) Давид Сассоли назвал состояние отношений ЕС с РФне самым лучшим и не видит оснований надеяться на их скорое улучшение.

"Сегодняшнее состояние отношений между ЕС и Российской Федерацией и кризис на наших восточных границах не дают оснований надеяться на то, что отношения скоро улучшатся. Мы не должны отказываться от наших европейских ценностей. Конечно, мы хотим поддержать россиян, которые хотят изменить свою страну", - сказал он в понедельник в Страсбурге на очередной пленарной сессии ЕП, открывая дискуссию о 30-летии распада Советского Союза.

Он подчеркнул, что распад СССР был "процессом, а не единичным событием". Это было событие, которое "многие люди даже представить не могли".

Он напомнил, что некоторые бывшие государства Советского Союза сегодня - члены ЕС, но признал, что переход к демократии требует многих лет, как и создание новых институтов и новых процедур, изменение привычек и мировосприятия.

"Построить демократию очень сложно, и ее, к сожалению, легко потерять, если не заботиться о ней, - заявил Сассоли. - Демократия в основном построена на доверии, на доверии граждан к своим собственным институтам. Это доверие необходимо обновлять каждый божий день. Его надо растить как капитал, и заботиться о нем как о хорошей инвестиции".

Дискуссию европейских парламентариев, посвященную 30-летию со времени распада СССР, Сассоли назвал "актом памяти".

Теги: #ес #россия #мнение #отношения
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