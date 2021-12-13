Кулеба встретился с помощницей госсекретаря США Донфрид накануне её визита в Москву

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с помощницей государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид, которая прибыла в Киев с рабочим визитом.

"Собеседники скоординировали позиции Украины и США накануне визита помощницы госсекретаря в Москву. Американская сторона согласилась с принципом "Никаких решений по Украине без Украины", который отметил Дмитрий Кулеба", - сообщает пресс-служба МИД Украины.

США подтвердили непреклонную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и готовность к дальнейшему воплощению вместе с Украиной и европейскими союзниками комплексного пакета сдерживания РФ от нового этапа агрессии против нашего государства.

Кулеба в свою очередь подчеркнул приверженность Украины политико-дипломатическим способам урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта и приветствовал активное вовлечение США в дипломатические усилия по деэскалации и мирному урегулированию.

Министр поделился видением способов эффективного выполнения Минских договоренностей, в частности, шагов России в сфере безопасности и гуманитарной сфере, которые способны снизить напряжение и разблокировать процесс мирного урегулирования.