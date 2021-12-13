США допускают усиление военного присутствия в странах НАТО на случай вторжения РФ в Украину - Белый дом

Вашингтон рассматривает возможность дополнительного размещения войск на ротационной основе на восточном фланге НАТО на случай "вторжения России" в Украину, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Если мы вспомним 2014 год, многие союзники по НАТО были нацелены увеличить присутствие (в регионе - ИФ), нацелены на дополнительное размещение войск на ротационной основе. Определенно эти меры (США) рассматривают на случай, если Россия примет решение вторгнуться в Украину", - заявила Псаки, отвечая на вопрос журналиста, существует ли план направления американских вооруженные сил на восточный фланг НАТО.