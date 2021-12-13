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20:03 13.12.2021

Кулеба обсудил с новой главой МИД Германии Бербок мирное урегулирование на Донбассе и "Северный поток – 2"

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Кулеба обсудил с новой главой МИД Германии Бербок мирное урегулирование на Донбассе и "Северный поток – 2"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел первый телефонный разговор с новоназначенным федеральным министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, сообщает пресс-служба МИД Украины в понедельник.

"Глава украинской дипломатии рассказал об актуальной ситуации с безопасностью вдоль государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины, подтвердил приверженность нашего государства политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта", - указывается в сообщении.

Он также подчеркнул, что Украина активно выступает за действенную работу Нормандского формата как важной площадки для переговоров. Он поблагодарил Германию, которая вместе с Францией прилагает усилия для возвращения России за стол переговоров.

"Высоко ценим, что в коалиционном соглашении нового правительства Германии уделяется приоритетное внимание восстановлению мира в нашем государстве. Мы конструктивно настроены двигаться вперед в рамках процесса мирного урегулирования, который должен начинаться с вопросов безопасности. Уверены, что полное воплощение принципа "сначала безопасность" позволит добиться дальнейшего прогресса и в политической части Минских договоренностей", - отметил Кулеба.

Министр также поблагодарил Бербок за четкую позицию в вопросе "Северного вопроса – 2". Стороны согласились, что к проекту должно применяться европейское энергетическое законодательство.

Бербок в свою очередь заверила в непреклонной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, готовности к совместной работе возобновлению переговоров в Нормандском формате.

Министры договорились активизировать сотрудничество в сферах развития альтернативных источников энергии, производстве и транспортировке водорода, увеличении объемов торговли и инвестиций. Кулеба также выразил заинтересованность в перезагрузке равноправного диалога Украины и Германии по историческим вопросам.

В заключение Кулеба пригласил Бербок посетить Украину с визитом в следующем году.

Теги: #северный_поток #донбасс #германия
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