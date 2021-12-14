14 декабря: Какой сегодня праздник

14 декабря в Украине чествуют участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в мире – День обезьян. В США – день штата Алабама, жареных каштанов, марсельской ухи и бесплатной доставки, в Японии День памяти 47 ронинов, а в Индии День энергосбережения. Православная церковь чтит память святого пророка Наума и День памяти праведного Филарета Милостивого.

День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльськой АЭС

Сегодня в Украине День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 14 декабря 1986 года был принят акт о сдаче всех защитных сооружений над разрушенным 4-м энергоблоком. Саркофаг был сдан несколькими днями ранее. День установлен Указом Президента от 10 ноября 2006 года.

Международный день обезьян

Празднование Дня обезьяны 14 декабря начиналось как студенческая шутка. В 2000 году Кейси Сорроу, в то время студентка Университета штата Мичиган, сделала отметку в календаре — "День обезьян". Его праздновали в кругу студентов университета. Праздник приобрел популярность, когда Кейси Сорроу стала автором комиксов и ее еженедельная серия комиксов-ужастиков Fetus-X прославила День обезьян — как на бумаге, так и в Интернете.

День обезьян популярен в США, Канаде, Мексике, Германии и Великобритании. Ежегодно активисты организуют различные мероприятия, посвященные обезьянам: карнавалы, различные соревнования, аукционы и образовательные семинары, которые призваны привлечь внимание к правам животных, медицинских исследований и защиты обезьян.

Гиши Сай или Фестиваль самураев

Гиши Сай или Фестиваль самураев в Японии проводится ежегодно,14 декабря, в храме Сэнгакудзи. Этот Фестиваль известен также как "Вендетта 47-ми ронинов" и связан с историческим событием, начало которого датируется 1701 годом. "Месть Ако", "Сорок семь ронинов", "Сорок семь самураев", "Странствующие самураи из Ако" - такие названия дал японский народ этой исторической драме, которая не только вошла в историю Японии, а также стала сюжетом для многих фильмов, сериалов, спектаклей и рассказов.

Эта реальная история повествует о том, как 47 ронинов отомстили за смерть своего хозяина, убив его врага. Ронин – самурай, который потерял покровительство своего сюзерена, или не смог уберечь его от смерти. Он становится странником или свободным воином и делает все, что захочет. Ронинам, оказавшимся без средств к существованию из-за потери хозяина чаще всего ничего не оставалось, как добывать их неправедным путем.

В храме Сэнгакудзи находятся могила феодала, который сделал себе харакири, в связи с тем, что его имя опорочили, и сорока шести самураев, которые отомстили за его смерть. Здесь также есть Мемориальный Музей, который был открыт в 2001 году, спустя 300 лет после смерти феодала и начала драматических событий.

Каждый год 14-го декабря, который соответствует годовщине мести, большое количество людей со всего мира приезжают в небольшой буддийский храм Сэнгакудзи, который находится в Токио в районе Минато, чтобы почтить память самураев. В храме зажигаются благовония и люди почтительно ставят палочки в память о тех драматических событиях.

Церковный праздник

Православная церковь 14 декабря отмечают праздник чтит память святого пророка Наума. Святой Наум считается одним из 12 малых библейских пророков. Именно он написал Книгу пророка Наума — седьмую среди книг "малых пророков". Его книга предсказывает гибель ассирийского города Ниневии за преступления, хулу ассирийскую царя Сеннахирима на Бога и за разрушение Израильского царства.

Традиции:

По народным преданиям, Наум — покровитель знания, разума и добродетели. Люди верят, что если начать обучение в этот день, то наука будет проходить легче и эффективнее. По традиции, на праздник Наума, 14 декабря, начинались занятия в дореволюционной школе. Каждый ученик приносил в школу горшок каши и должен был угостить учителя. Учитель, конечно, не мог съесть столько каши, поэтому съедали всем классом.

В этот день:

1900 — День рождения квантовой механики. Физик Макс Планк выступил с докладом в Немецком физическом обществе о сформулированном им законе излучения;

1901 — В Лондоне состоялся первый турнир по настольному теннису

1903 — В Кити Хоук (штат Северная Каролина), братья Райт осуществили первую попытку подняться в воздух на сконструированном ими самолете. Однако конструкция упала еще на взлете;

1911 — Норвежский путешественник-исследователь Руаль Амундсен впервые покорил Южный полюс. Его экспедиция на ездовых собаках достигла точки, где, по расчетам, должен был лежать полюс. Через 35 дней этой же точки пешком достигла экспедиция Роберта Скотта;

1918 — Гетман Павел Скоропадский отрекся от власти в пользу Директории УНР;

1935 — Премьерой оперетты И. Штрауса "Летучая мышь" открылся Киевский театр оперетты (до 1967 — Театр музыкальной комедии);

1939 — В связи с нападением на Финляндию, СССР исключен из Лиги Наций;

1944 — Президиум Верховного Совета РСФСР своим указом заменил названия 11 районов и соответствующих районных центров Крымской АССР с крымскотатарских и немецких на русские

1949 — Иерусалим провозгласили столицей Израиля;

1950 — Основано Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев;

1960 — В Париже принята Конвенция об учреждении Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР);

1962 — Американская автоматическая межпланетная станция "Маринер-2" стала первым аппаратом, который долетел до Венеры;

1994 — Первым опытом непосредственного спутникового вещания с территории бывшего СССР стала экспериментальная трансляция с территории Украины "Международного Славянского Канала";

2004 — На юге Франции открыт самый высокий мост-виадук Мийо;

2009 — В центре Стокгольма состоялся запуск в эксплуатацию первой в мире мобильной сети на базе технологии Long Term Evolution.

Именины: Дмитрий, Наум, Порфирий, Анастасия, Елисей.