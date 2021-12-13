Молодежь уверена, что человечество обречено из-за изменения климата - исследование

Молодежь всего мира пессимистично оценивает будущее человечества из-за глобальных изменений климата и считает, что правительства делают недостаточно для решения этой проблемы, показывает исследование, опубликованное в научном журнале The Lancet Planetary Health.

В опросе приняли участие 10 тыс. респондентов в возрасте от 16 до 25 лет из Австралии, Бразилии, Великобритании, Индии, Нигерии, Португалии, США, Филиппин, Финляндии и Франции. Исследование проводилось в мае-июне международной командой ученых, включая специалистов из Стэнфордского университета.

Почти 60% опрошенных указали, что они "очень" или "чрезвычайно" обеспокоены изменением климата, а 45% заявили, что их чувства по этому вопросу влияют на их повседневную жизнь. Около двух третей респондентов утверждают, что их правительства предпринимают недостаточные усилия для предотвращения климатической катастрофы, причем 58% ощущают, что власти "предают меня и/или будущие поколения".

Три четверти принявших участие в опросе признались, что будущее их пугает, а 56% считают, что "человечество обречено".

"Тревожность наших детей является совершенно рациональной реакцией с учетом неадекватного ответа на изменение климата, который они видят со стороны своих правительств", - отмечает в этой связи Кэролайн Хикман из Университета Бата (University of Bath), одна из авторов исследования.