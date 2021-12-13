События

18:46 13.12.2021

Во Львове в жилом доме произошел взрыв газа, три человека госпитализированы

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Во Львове в жилом доме произошел взрыв газа, три человека госпитализированы

Во Львове в жилом доме на ул. Замарстыновская произошел взрыв с последующим горением, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"13 декабря в 17:35 в ГСЧС поступила информация, что в г. Львов по ул. Замарстыновская, 28 произошел взрыв, предварительно бытового газа, в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома с последующим возгоранием", - указывается в сообщении в телеграмм-канале.

В 17:55 пожар был локализован, в 18:22 – ликвидирован.

Подразделения ГСЧС спасли троих жителей. Три человека с ожогами средней степени тяжести госпитализированы.

Отмечается, что взрывом была разрушена межкомнатная перегородка, огнем повреждено деревянное перекрытие в квартире между 2 и 3 этажами.

К тушению от ГСЧС привлекались 20 человек и 4 единицы техники.

Теги: #львов #взрыв
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