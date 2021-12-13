Джонсон в разговоре с Путиным выразил обеспокоенность наращиванием Россией военных сил близ Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным в понедельник выразил обеспокоенность ростом военного присутствия РФ на украинской границе.

"Он выразил глубокую озабоченность Соединенного Королевства наращиванием российских войск на границе с Украиной и подтвердил важность работы по дипломатическим каналам для снижения напряженности и поиска долгосрочных решений", - сообщает пресс-служба правительства Великобритании.

Джонсон также отметил важность диалога для обеспечения международной и региональной безопасности.

Стороны согласились с необходимостью соблюдения условий Минских соглашений всеми участниками.

Джонсон также подчеркнул приверженность Великобритании территориальной целостности и суверенитету Украины и предупредил, что любые дестабилизирующие действия будут стратегической ошибкой, которая будет иметь серьезные последствия.

В свою очередь пресс-служба Кремля отметила, что Путин в телефонном разговоре с Джонсоном изложил принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины и заявил о необходимости начала переговоров о нерасширении НАТО.

"Владимир Путин заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких, международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Российская сторона представит проекты соответствующих документов", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.