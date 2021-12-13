Российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины – штаб ООС
С начала текущих суток российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в Facebook.
В направлении Попасной наемники вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В районе Катериновки в Луганской области велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих ОС в результате обстрелов нет.
Украинские подразделения открывали огонь в ответ.