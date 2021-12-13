В Антарктиде у станции "Академик Вернадский" выпали рекордные 262 см снега – засыпало даже пингвиньи гнезда

Возле украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде выпало рекордное за текущую зимовку количество снега – 262 см, сообщает "Национальный антарктический научный центр" в соцсети Facebook.

"Конечно, такая погода разнообразит жизнь не только полярников (потому что нужно хорошенько помахать лопатой, чтобы расчистить даже основные участки), но и их главных соседей – пингвинов. Те гнезда, которые расположены на низменностях, полностью засыпало снегом: из них торчат только головы птиц, которые продолжают высиживать яйца", - сообщают полярники.

Специалисты отмечают, что беспокоиться за пингвинов не стоит, поскольку они приспособлены к подобным условиям и могут сами откопать гнезда.

Вместе с тем метеорологи ожидают, что высота снежного покрова может ещё увеличиться.