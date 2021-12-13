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16:28 13.12.2021

В Великобритании умер первый заразившийся штаммом "омикрон"

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В Великобритании умер первый заразившийся штаммом "омикрон"

В Великобритании скончался человек, у которого ранее выявили заражение штаммом коронавируса COVID-19 "омикрон", сообщает Sky News со ссылкой на заявление премьера Бориса Джонсона.

Это первый зафиксированный медиками случай смерти человека в Великобритании от последствий заражения "омикроном", отмечают западные СМИ.

"К несчастью, заражение "омикроном" может потребовать госпитализации, и, к несчастью, один человек с "омикроном" скончался", - приводит канал слова Джонсона.

Ранее глава Минздрава Британии Саджид Джавид подтвердил, что порядка 10 британцев, заразившихся именно этой разновидностью коронавируса, госпитализированы. Джавид отметил, что "омикрон" распространяется с "феноменальной скоростью".

В Великобритании с понедельника вступила в силу рекомендация правительства об удаленной работе для тех людей, чья работа это позволяет. Ранее британское правительство также объявило об ужесточении мер безопасности, они вступили в силу на прошлой неделе и касаются они правил ношения масок в общественных местах.

"Омикрон" выявили в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

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Интерфакс-Украина
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