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16:32 13.12.2021

ЕС ввел санкции против ЧВК "Вагнер"

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ЕС ввел санкции против ЧВК "Вагнер"

Европейский союз в понедельник ввел санкции против российской ЧВК "Вагнер" и ряда связанных с ней лиц и организаций, которые представляли угрозу в Ливии, Сирии и в Украине, сообщается в Официальном журнале ЕС.

Под санкции, помимо самой компании, подпали, в частности, восемь лиц. Среди них - отмеченный как "командующий" Александр Кузнецов, которого в ЕС считают "ответственным за деятельность группы "Вагнера", которая подрывает мир, стабильность и безопасность в Ливии". Также в санкционном списке фигурирует Дмитрий Уткин, названный там основателем ЧВК "Вагнер". Под его командованием, как полагают в ЕС, осуществлялись действия, "подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".

Кроме того, в санкционный список попал названный в нем одним из основателей "Вагнера" Андрей Трошев, который, по заявлению ЕС, поддерживает власти Сирии. Наряду с ним санкции вели против Андрея Богатова, одного из основных, по мнению ЕС, участников ЧВК "Вагнер".

Под санкции подпали Денис Харитонов, Сергей Щербаков, которых в ЕС считают сотрудниками ЧВК.

Теги: #ес #санкции #чвк #вагнер
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