В Самборе опрокинулась фура с глицерином, водитель госпитализирован с обморожением ног

Дорожно-транспортное происшествие с участием фуры, перевозившей глицерин, произошло в г.Самбор Львовской области в воскресенье, утечки глицерина не было, водитель госпитализирован с обморожением ног, сообщается на странице Самборского райуправления Львовского облуправления ГСЧС в Facebook.

"12 декабря 2021 года в 13.15 в г.Самбор по ул.Промышленная водитель автомобиля "DAF", перевозивший глицерин (цистерна 24 т), не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Утечки глицерина не произошло. В результате ДТП водитель с обморожением двух нижних конечностей госпитализирован в Самборскую центральную районную больницу. Пожарно-спасательным отделением проводились работы по отключению аккумуляторной батареи", - говорится в сообщении.

В областном управлении ГСЧС уточнили, что водитель, 1964 г.р., житель г.Большой Любень Львовского района, находится в состоянии средней тяжести. У него обморожения ног I-III степени. На странице облуправления в Facebook видно, что цистерна опрокинулась на бок и лежит в кювете. Проезд по дороге не заблокирован.