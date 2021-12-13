События

16:04 13.12.2021

Одна из крупнейших судостроительных корпораций Японии построит теплоход для группы компаний "Трансшип"

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Японская судостроительная корпорация Tsuneishi Shipbuilding построит уникальное судно для группы компаний "Трансшип". Соответствующее соглашение было подписано 11 ноября 2021, стоимость проекта порядка 30 млн долларов.

"Tsuneishi Zhoushan Shipbuilding уже строили 5 лет назад для «Трансшипа» эко-балкер TIZIANA. До настоящего времени в мире существует всего несколько подобных судов. И сейчас заказано ещё одно судно по специальному проекту.  Дедвейт теплохода составит 42 тысячи тонн – это наиболее востребованный размер для Handymax. Судно будет соответствовать новейшим требованиям конвенции МАРПОЛ, имея идеально взвешенные показатели дедвейта, мощности главного двигателя, скорости и расхода топлива", — отметил глава группы компаний «Трансшип» Андрей Иванов.

В среднем с начала переговоров на проектирование, подготовку и строительство одного судна уходит 3-4 года. Ожидается, что уже в апреле 2024 года теплоход будет готов.

"В своей работе мы показываем топовое качество, и мы одна из очень немногих компаний из региона, для которой строят суда японские судостроители. Представитель руководства компании Tsuneishi приезжал к нам в гости в офис для ознакомления и наблюдал за нашей работой, после чего было принято решение строить суда для нашей группы компаний", — рассказал Андрей Иванов.

Всего три страны в мире строят такой крупнотоннажный флот – это Южная Корея, Китай и Япония.

"Трансшип групп" — международная группа морских компаний, работающих в 10 странах, лидер по обработке грузов на рейде в Азово-Черноморском бассейне.

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Интерфакс-Украина
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