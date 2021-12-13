Освещение в СМИ недостойного поведения Гогилашвили и быстрая реакция власти станет предостережением для других чиновников - Арахамия

Широкое освещение в средствах массовой информации нелицеприятного поведения уже бывшего замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили является предохранителем, который позволит чиновникам избежать подобных ситуаций в будущем, считает глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Вот тут как раз работа журналистов. Она, мне кажется, ключевой. Поскольку, когда такие истории получают огласку, имена "героев" становятся нарицательными, то это определенная прививка. Она может работать, как и любая прививка какое-то время, но достаточно длительный период. И для людей это будет маркером, условным стандартом, как не нужно делать. То есть, есть best practices – хорошие практики, а есть worst practices - плохие практики", - сказал Арахамия в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, тогда чиновники всех уровней будут понимать, что на их неадекватное поведение, будет реакция, "независимо от их статуса, ранга, связей".

"Президент очень быстро отреагировал. И это правильный ход",- подчеркнул Арахамия.

При этом он добавил, что некоторые посчитали данную ситуацию постановочной, на которую глава государства резко и мгновенно отреагировал, хотя это не так, поскольку ущерба от этого инцидента больше, чем дивидендов.