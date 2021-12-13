Ожидается, что штамм "омикрон" может появиться в Украине на текущей неделе – совещание у Зеленского

Эпидемическая ситуация в стране, по прогнозам Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, в праздники должна быть стабильной, однако новый штамм коронавируса "омикрон" может появиться на этой неделе, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского.

"По прогнозам СНБО, эпидемическая ситуация в нашей стране в праздники должна быть стабильной. Ожидается, что новый штамм коронавируса "омикрон" может появиться в Украине на этой неделе. Но результаты первых исследований в странах, где он уже обнаружен, свидетельствуют о более легком течении болезни, отметил секретарь СНБО Алексей Данилов", - сообщает Офис президента Украины на своем сайте.

Отмечается, что в связи с приближением рождественских и новогодних праздников утверждены соответствующие приказы Минздрава и главного государственного санитарного врача по противоэпидемическим мерам во время работы горнолыжных курортов.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, отдельно также наработаны противоэпидемические меры для проведения крупных массовых мероприятий.

Премьер также отметил, что в настоящее время критериям выхода из "красной" зоны соответствует Винницкая область, поэтому будет рассмотрен вопрос о ее переводе в "желтую" зону.

В свою очередь министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что на сегодня Украина преодолела показатель в 40% вакцинированных среди взрослого населения: из 14,1 млн граждан 12 млн получили по две прививки против коронавируса. Однако за последние две недели наблюдается снижение темпов вакцинации.

В этом контексте президент Зеленский отметил необходимость активизации вакцинации и сообщил, что январе 2022 года будет расширен список товаров и услуг, которые можно будет приобрести на 1 тыс. грн, предоставленную государством каждому, получившему полный курс прививок.

"С 19 декабря полностью вакцинированным украинцам будет начислена одна тысяча гривен. Они смогут потратить эти средства на направления, наиболее пострадавшие от пандемии – записаться в спортзал, пойти в кинотеатр, музей или на концерт, купить билет на поезд или самолет, приобрести книги. В то же время, прислушавшись к пожеланиям наших граждан преклонного возраста, для которых важна поддержка здоровья, в частности в условиях пандемии, было принято решение добавить в перечень доступных товаров еще и лекарства", – сказал глава государства.

Он выразил убеждение, что такой шаг увеличит количество прививок против COVID-19 среди пожилых людей, а также будет способствовать лечению и профилактике других заболеваний.

В настоящее время Министерство цифровой трансформации дорабатывает технические возможности для того, чтобы покупка лекарств за предусмотренные за прививку средства стала доступна с января следующего года.