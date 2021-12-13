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15:08 13.12.2021

На трассе М-30 возле Кропивницкого 17 декабря откроют движение по отремонтированному путепроводу

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На трассе М-30 возле Кропивницкого 17 декабря откроют движение по отремонтированному путепроводу

Вблизи города Кропивницкий в пятницу, 17 декабря, будет открыто движение по путепроводу, который в июле этого года начали капитально ремонтировать в рамках президентской программы "Большое строительство".

Как сообщается на сайте Кировоградской облгосадминистрации, часть работ на объекте уже выполнена, остаток планируется провести в новом строительном сезоне.

Путепровод расположен на дороге М-30 Стрый – Изварино (км 708+186) и имеет протяженность 149,5 м.

Это сооружение, соединяющее Кропивницкий и поселок Новое, относится к категории больших. До старта ремонта оно находилось в 4-м дискретном состоянии, то есть было ограничено работоспособным. Проект капитального ремонта подразумевает практически полную замену несущих конструкций.

"В частности, уже выполнен ремонт балок пролетных строений и опор, устройство монолитной плиты, шкафных стен, деформационных швов, гидроизоляции двух слоев асфальтобетона, водоотвода. Далее мостостроители укрепят конусы, заменят перильное ограждение, нанесут разметку и смонтируют освещение", – рассказали в ОГА.

В данный момент, чтобы дать прямой проезд транспорта, временно устраивается барьерное ограждение, которое стояло до начала ремонта. Весной все старые элементы будут заменены на новые.

"Ремонтники доведут сооружение до современных стандартов, чтобы оно могло выдерживать нагрузку, возросшую в десятки раз с момента проектирования", - подчеркнули в ОГА.

Теги: #кропивницкий #трасса #большое_строительство
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