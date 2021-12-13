События

14:11 13.12.2021

Правоохранители задержали подозреваемого в подготовке к убийству депутата Днепропетровского облсовета

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Правоохранители задержали подозреваемого в подготовке к убийству депутата Днепропетровского облсовета

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры задержан мужчина, который подозревается в подготовке к убийству депутата областного совета, а также в незаконном приобретении, ношении, хранении огнестрельного оружия и боевых припасов.

Как сообщает Офис генпрокурора, по данным следствия, 8 декабря в городе Днепре перед офисом депутата областного совета взорвался автомобиль.

"В салоне авто находился автомат Калашникова с прикрепленным самодельным устройством для его дистанционного приведения в действие. Это позволило подозреваемому, находясь на расстоянии, произвести не менее трех выстрелов в здание. После этого автомобиль взорвался от заранее установленной им легковоспламеняющейся горючей жидкости для уничтожения следов преступления", - сказано в сообщении.

Суд избрал подозреваемому безальтернативную меру пресечения – содержание под стражей.

Во время обысков по месту жительства мужчины и в его авто обнаружены пистолет и патроны, которые он носил и хранил без предусмотренного законом разрешения.

Теги: #задержание #облсовет #депутат
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