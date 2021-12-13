"Батькивщина" требует, чтобы на последней пленарной неделе парламент сосредоточился на вопросах снижения тарифов - Тимошенко

"Батькивщина" требует, чтобы на последней пленарной неделе парламент сосредоточился на вопросах снижения тарифов, защитил интересы физлиц-предпринимателей (ФЛП) и проголосовал за ВСК по "Нафтогазу", заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко

"Вы не представляете, что сейчас происходит с бизнесом, который не может платить ни по счетам за газ, который стоит от 42-49 грн за кубометр, ни за тепло, ни за электроэнергию, которая растет в цене каждый день. Как следствие, у нас колоссальная инфляция в стране, которую скрывают в цифрах, но люди ее видят на прилавках магазинов. Цены уже непосильны не только для пенсионеров, но и части среднего класса, – подчеркнула Тимошенко во время заседания Согласительного совета депутатских фракций и групп, передает пресс-служба политсилы.

По ее словам, Верховная Рада должна срочно вмешаться в ситуацию.

Тимошенко также призвала руководство парламента выслушать физических лиц-предпринимателей, которые под стенами Верховной Рады требуют защитить их права.

"Я хочу напомнить "слугам народа", что вы пришли к власти благодаря поддержке этих малых предпринимателей, полагавшихся на то, что вы сможете им какую-то поддержку. Но завершилось все тем, что первыми, кому вы нанесли удар, были ФЛП… Они требуют на этой сессии принять законопроект №5866-1, который может спасти их. Поэтому давайте пригласим инициативную группу от ФЛП на встречу с лидерами фракций, членами правительства во главе с председателем Верховной Рады, и послушаем, что им нужно для того, чтобы с 1 января они не начали десятками тысяч закрывать свой бизнес", – предложила Тимошенко.

Также она призвала депутатов проголосовать на этой неделе за постановление №6340 о создании временной следственной комиссии по коррупционной деятельности "Нафтогаза".