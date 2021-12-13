Все фейковые дела, инициированные Портновым, должны быть закрыты, а против его подельников необходимо открыть производства – адвокаты Порошенко

Адвокаты пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко требуют закрыть все производства, зарегистрированные по заявлениям Андрея Портнова, который внесен в санкционный список США из-за коррупции и влияния на судебную систему Украины.

Как сообщает пресс-служба "Евросолидарности", соответствующее заявление адвокаты сделали во время брифинга в Киеве. Они также призвали правоохранительные органы Украины начать расследование против сторонников Портнова.

"9 декабря было официально уведомлено о введении министерством финансов США санкций против одиозного Портнова. Эти санкции – в известном смысле новое "достижение" власти президента Зеленского. Санкции – это дело не новое в отношении украинских граждан, но не менее известные персонажи, такие как Дубинский и Деркач, в свое время получили свои санкции на основании другого законодательного акта США – а именно за вмешательство в выборы в США. Андрей Портнов – это новый шаг, поскольку санкции введены на основании акта Магнитского, то есть акта о блокировании активов, принадлежащих лицам, причастным к нарушению прав человека и коррупции", – рассказал адвокат Игорь Головань.

Он отметил, что до сих пор власти не отреагировали на решение американского правительства.

"Решение правительства США о применении санкций в отношении Портнова – это готовое сообщение о преступлении, но почему-то нашим правоохранительным и антикоррупционным органам, так выглядит, не интересно, а кто этот высокий украинский чиновник, с которым вступил в сговор Андрей Портнов? Поскольку они свои обязанности не выполняют, мы им помогаем, соответственно направили заявление о преступлении, которое базируется на документах, связанных с применением санкций к Андрею Портнову. Это первое наше сообщение. И мы заставим украинскую прокуратуру, заставим украинские правоохранительные органы начать и расследовать эти действия", – подчеркнул адвокат.

По его словам, именно из "фейковых заявлений Портнова началось в 2019 году преследование Петра Порошенко".

"Именно из заведомо ложных заявлений Портнова о преступлениях началась грязная кампания по политическим преследованиям оппозиции, по политическим преследованиям лидера оппозиции Порошенко. Именно из портновских заявлений, поддержанных и обслуживаемых до сих пор и следователями Государственного бюро расследований, и должностными лицами Офиса генерального прокурора", – напомнил Головань.

Он добавил, эти уголовные дела открывались летом 2019 года "с подачи Портнова и его друзей, а в круг этих друзей у нас есть все основания причислять двух видных деятелей администрации Зеленского – Татарова и Смирнова".

"Мы должны сейчас признать, что, к сожалению, правительство США значительно больше занимается борьбой с коррупцией, чем наши собственные власти и антикоррупционные органы. Именно поэтому мы подали официальные ходатайства о закрытии всех фейковых уголовных производств, зарегистрированных по заведомо ложным сообщениям…Мы также требуем в наших заявлениях расследования тех фактов, которые приведены в решении Минфина США о применении к Портнову санкций – за нарушение прав человека и коррупцию напомню примененные эти санкции в соответствии с Актом Магнитского. Мы требуем, чтобы украинская правоохранительная система провела соответствующее расследование, выявила сообщников Портнова, установила и привлекла всех к ответственности", - резюмировал Головань.