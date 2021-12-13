События

13:15 13.12.2021

МИД: утверждение Путина о том, что Украина не передала РФ зарубежные активы СССР, – манипуляция фактами

2 мин читать
МИД: утверждение Путина о том, что Украина не передала РФ зарубежные активы СССР, – манипуляция фактами

Утверждение президента России Владимира Путина о якобы невыполнении Украиной обязательства о передаче Российской Федерации зарубежных активов Советского Союза – манипуляция фактами, заявил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Распределение советского имущества регулируется Договором о правопреемстве по внешнему государственному долгу и активам СССР от 1991 года. Согласно договору доля нашего государства в общей сумме долга и активов СССР составляет 16,37%", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Он пояснил, что в 1994 году Украина и Россия подписали так называемое "соглашение о нулевом варианте", согласно которому РФ обязалась выплатить украинскую долю во внешнем государственном долге СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года. Со своей стороны Украина должна была передать России свою долю в активах СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года.

"В то же время, игнорирование российской стороной законных требований предоставить информацию о стоимости украинских активов, которые должны были передаваться, сделало невозможной ратификацию соглашения Верховной Радой Украины. Этот документ не вступил в силу ни для Украины, ни для РФ. Следовательно, говорить о невыполнении каких-либо обязательств без надлежащего правового процесса кажется необоснованным", - подчеркнул Николенко.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, в 1993 году Россия взяла на себя обязательство погасить все долги бывшего СССР, за все бывшие союзные республики "в расчете на то, что нам эти республики передадут зарубежные активы бывшего Советского Союза", однако Украина этого не сделала.

Теги: #активы #ссср #опровержение #путин #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:56 12.12.2021
Главы МИД стран G7 предупреждают РФ о "тяжелых последствиях" в случае нападения на Украину

Главы МИД стран G7 предупреждают РФ о "тяжелых последствиях" в случае нападения на Украину

12:37 12.12.2021
Участники встречи глав МИД G7 могут принять отдельное заявление по России - газета

Участники встречи глав МИД G7 могут принять отдельное заявление по России - газета

15:54 11.12.2021
Путин признал главарей боевиков на Донбассе своими представителями, вручив им партбилеты "Единой России" – Порошенко

Путин признал главарей боевиков на Донбассе своими представителями, вручив им партбилеты "Единой России" – Порошенко

03:44 11.12.2021
В Украине запустят масштабную кампанию "Щедрик"

В Украине запустят масштабную кампанию "Щедрик"

17:01 10.12.2021
Швейцария продлила на год замораживание активов Януковича и его окружения

Швейцария продлила на год замораживание активов Януковича и его окружения

14:55 10.12.2021
Организация возможного визита в Украину Папы Римского находится в повестке дня - МИД

Организация возможного визита в Украину Папы Римского находится в повестке дня - МИД

19:36 09.12.2021
Макрон заявил, что планирует контакты с Зеленским и Путиным

Макрон заявил, что планирует контакты с Зеленским и Путиным

19:00 09.12.2021
Генассамблея ООН одобрила усиленную резолюцию по милитаризации Россией Крыма - Кулеба

Генассамблея ООН одобрила усиленную резолюцию по милитаризации Россией Крыма - Кулеба

13:50 09.12.2021
Форматы обсуждения с США темы гарантий безопасности и "красных линий" не согласованы - Кремль

Форматы обсуждения с США темы гарантий безопасности и "красных линий" не согласованы - Кремль

13:01 09.12.2021
Возвращение в Украину активов, украденных окружением Януковича, возможно при условии независимости антикоррупционных органов – посол Швейцарии в Украине

Возвращение в Украину активов, украденных окружением Януковича, возможно при условии независимости антикоррупционных органов – посол Швейцарии в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вблизи Киева СБУ разоблачила подпольный цех по изготовлению взрывчатки

Стефанчук: Мы не откажемся от уже сделанных шагов в борьбе с олигархами

Ситуация с COVID-19 улучшается 5 недель подряд, Винницкая и Хмельницкая области покинут "красную" зону

Рада может предусмотреть дополнительные расходы на перевооружение

В Украине за сутки выявили 4 073 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровело 9 966 человек, 188 умерло – Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

Великобритания зафиксировала первый случай смерти человека от заражения "омикроном"

Кабмин уволил замглавы МВД Гогилашвили по собственному желанию

Правоохранители задержали подозреваемого в подготовке к убийству депутата Днепропетровского облсовета

В Киеве растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

"Батькивщина" требует, чтобы на последней пленарной неделе парламент сосредоточился на вопросах снижения тарифов - Тимошенко

Все фейковые дела, инициированные Портновым, должны быть закрыты, а против его подельников необходимо открыть производства – адвокаты Порошенко

Заявление министра Ткаченко об отставке официально в Раду не поступало - Стефанчук

Жителя Тернопольщины оштрафовали за брань и появление в общественном виде в нетрезвом виде с расстегнутой ширинкой

Больше всего украинцев хотели бы выехать на работу в Германию - опрос

Вблизи Киева СБУ разоблачила подпольный цех по изготовлению взрывчатки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА