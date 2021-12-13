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12:32 13.12.2021

В Украине ожидается прохладная погода, местами снег с дождем

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В Украине ожидается прохладная погода, местами снег с дождем

В ближайшие двое суток на территории Украины будет оставаться влажная воздушная масса, в зоне атмосферных фронтов в большинстве областей ожидаются осадки - от небольших до умеренных - в виде дождя и мокрого снега.

Как сообщает Укргидрометцентр, во вторник ночью, 14 декабря, в Украине, кроме востока и юго-востока, умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, днем в северных, Винницкой и Черкасской областях местами небольшой дождь с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков.

В западных областях на дорогах гололедица, ночью в северо-восточной части местами гололед.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура в течение суток от 2° тепла до 3° мороза, в Карпатах 2-7° мороза ( на юге страны днем 1-6° тепла).

В Крыму - ночью без осадков, днем дождь, температура ночью 1-6°, днем 3-8° тепла.

В Киеве во вторник ночью умеренный, днем местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем 0-2° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 14 декабря самая высокая температура днем (+9,8°) была в 1950 году, самая низкая ночью (-23,4°) в 1921 году.

В среду, 15 декабря, в юго-восточной части небольшой, в Крыму умеренный дождь; температура в течение суток 0-5° тепла (в Крыму днем 4-9° тепла).

На остальной территории без существенных осадков; температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла (в западных областях ночью 2-7° мороза).

На дорогах западных областей местами гололедица.

Ветер преимущественно северный с переходом на западе страны на западный, 5-10 м/с, днем в южных областях местами порывы 15-18 м/с.

В Киеве в среду без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем около 0°.

Теги: #погода #прогноз
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