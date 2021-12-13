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12:27 13.12.2021

Более 40% украинцев считают политику Венгрии относительно венгерского нацменьшинства на Закарпатье подготовкой к возможной аннексии и оккупации - опрос

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Более 40% украинцев считают политику Венгрии относительно венгерского нацменьшинства на Закарпатье подготовкой к возможной аннексии и оккупации - опрос

41,4% украинцев считают нынешнюю политику Венгрии относительно венгерского национального меньшинства на Закарпатье - финансирование школ, учителей, предоставление грантов предпринимателям и т.д. - подготовкой к возможному присоединению этих территорий к Венгрии, аннексии и оккупации, свидетельствуют результаты исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии по заказу Института центральноевропейской стратегии в рамках спецпроекта Re:Open Zakarpattia.

Согласно исследованию, 19,9% респондентов указали, что "это на самом деле дружественная помощь венгерскому меньшинству на Закарпатье", а 18,4% - что "это способствование развитию края при условии согласованности действий венгерского правительства с условиями украинского правительства". 20,3% затруднились ответить на вопрос.

В то же время, по результатам регионального опроса, проведенного в августе-сентябре в 2020 года, 31,5% респондентов, представителей Закарпатья в целом, назвали действия Венгрии дружеской помощью венгерскому меньшинству на Закарпатье, а еще 40% – содействием развитию края при условии согласованности действий венгерского правительства с условиями украинского правительства. 10,6% отметили, что это ослабляет украинскую национальную идентичность. 17,9% затруднились с ответом на вопрос.

Среди представителей национальных меньшинств 36,8% считают, что это действительно дружеская помощь венгерскому меньшинству на Закарпатье, 24,8% - что это содействие развитию края при условии согласованности действий венгерского правительства с условиями украинского правительства. 7,2% опрошенных представителей нацменьшинства ответили, что это ослабляет украинскую национальную идентичность, а 31,2% затруднились ответить на вопрос.

К тому же с сентября 2020 по сентябрь 2021 года отношение к венграм со стороны опрошенных на Закарпатье существенно улучшилось: если в 2020 году 12% опрошенных хотели бы видеть венгров как членов семьи и еще 28% как друзей или коллег по работе, то в 2021 году доля тех, кто хотел бы видеть венгров как членов семьи, выросла до 29%, а как друзей – до 28%

Общенациональный опрос проводился с 22 октября по 12 ноября 2021 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера; computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов во всех областях Украины, кроме территорий, которые временно не контролируются властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Выборка репрезентативна для взрослого населения (возрастом 18 лет и старше) Украины. В результате полевого этапа было собрано 2003 анкеты.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,5% – для показателей близких к 10%.

 

Теги: #венгрия #закарпатье #опрос
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