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12:17 13.12.2021

Рада в пятницу заслушает Шмыгаля

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Рада в пятницу заслушает Шмыгаля

Верховная Рада в пятницу, 17 декабря, заслушает премьер-министра Дениса Шмыгаля на часе вопросов к правительству.

"У меня было бы предложение пригласить премьера-министра Дениса Шмыгаля с итоговым докладом за год, по ситуации с пандемией, по ситуации на границе, по международным вопросам", - сказал первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко на заседании Согласительного совета депутатских фракций (депутатских групп) Верховной Рады в понедельник.

После чего, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук поставил на голосование предложение пригласить 17 декабря Шмыгаля для предоставления информации о социально-экономической ситуации в Украине и мера правительства по решению проблемных вопросов. Решение принято единогласно.

Теги: #шмыгаль #рада
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